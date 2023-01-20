Восьмиметровое дерево упало на скамейку с детьми в Болгарии – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штормовой ветер повалил восьмиметровое сливовое дерево на скамейку во дворе жилого дома в городе Пловдив в Болгарии, сообщает национальный телеканал БНТ.

По информации издания, в этот момент на скамейке находились пять девочек в возрасте от 12 до 13 лет. В результате у одной из них сломан позвоночник. Всего пострадали трое детей. Их доставили в больницу.

"Внезапно чрезвычайно сильный порыв ветра, который очевидцы описывали как смерч, повалил дерево – 60-летнюю сливу", – говорится в сообщении.

Как сообщил отец одной из девочек, местные жители давно жаловались в муниципальное парковое управление на опасное дерево, однако никаких мер принято не было.

Ранее сообщалось, что в Курске из-за урагана погиб студент автотехнического колледжа. Его ранило осколком оконным стекла, которое разбилось из-за сильного ветра.

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