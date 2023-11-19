Режим ЧС объявили в Новокузнецке из-за ураганного ветра

Фото: телеграм-канал Readovka

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в Новокузнецке из-за ураганного ветра. В городе повреждены высоковольтные линии электропередачи, в части районов отсутствует отопление. Об этом мэр города Сергей Кузнецов сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что режим ЧС действует с 08:00 (04:00 по московскому времени) 19 ноября. Аварийная служба устраняет аварии на высоковольтных сетях, в помощь привлекаются аварийные бригады соседних регионов.

Кузнецов уточнил, что высотные работы на сетях будут проводиться только при снижении скорости ветра ниже 10 метров в секунду. Предварительно, электричество включат не ранее 20:00 (16:00 по московскому времени).

"Пока не будет восстановлено электричество, у нас не восстановится работа водозаборов. Также пока отключены 23 котельные, из-за чего нет отопления в части районов", – написал глава города.

По его данным, из-за стихии два человека погибли, шесть пострадали. Службы ЖКХ и управляющие компании убирают упавшие деревья, устраняют повреждения кровли, оценивают ущерб.

Добавляется, что специалисты расчищают улично-дорожную сеть для движения транспорта, на данный момент повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, 30 автомобилей, 45 объектов социальной инфраструктуры, повалено более 200 деревьев.

Кроме того, 20 ноября не будет занятий первой смены в школах, не будут работать детские сады. При восстановлении подачи ресурсов, работу детских садов восстановят, уточнил Кузнецов.

Градоначальник поручил проверить все вывески на безопасность и срочно демонтировать все конструкции с нарушениями. Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года.

Ранее власти Приморья решили ввести в регионе режим ЧС в связи с наводнением. Губернатор края Олег Кожемяко объяснял, что ресурсами муниципалитетов не справиться с большими размерами ущерба от стихии. Региональная ЧС же позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.

Наводнение произошло из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Оно стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие в регионе.

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