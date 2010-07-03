На Салтыковской улице загорелась машина

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В Москве на Салтыковской улице столкнулись два автомобиля, в результате одна из машин загорелась. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе дома 8. Пострадали двое человек. Пожарным удалось быстро потушить транспортное средство.

Ранее в ночь на 19 июля на улице Краснодонской в районе Люблино произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Столкнулись Mercedes и Hyundai. Информации о пострадавших не поступало.