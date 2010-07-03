Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

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Фото: Агентство "Москва"

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на юго-востоке Москвы.

Как сообщает Агентсто "Москва", ДТП случилось на улице Краснодонская в районе Люблино.

Столкнулись автомобиль Mercedes и Hyundai. Информация о пострадавших не приводится.

Пять машин ранее столкнулись в Наро-Фоминском городском округе в Подмосковье.