Актер фильма "Чернокнижник" Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии

Фото: ТАСС/Arthur Mola/Invision/AP

65-летний британский актер Джулиан Сэндс, получивший популярность по роли злодея в фильме ужасов "Чернокнижник", пропал в горах в штате Калифорния, США. Об этом информирует телеканал KABC, ссылаясь на местные власти.

Помимо Сэндса пропал еще один турист. В настоящее время организованы поисковые мероприятия.

Родственники актера сообщили о его пропаже в прошлую пятницу. Отмечается, что Сэндс путешествовал в горной местности в районе Маунт-Балди.

Кроме "Чернокнижника" актер участвовал в проектах "Комната с видом" и "Покидая Лас-Вегас".

Ранее в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ рассказали, что в горах Сочи пропал турист. Мужчину ищут поисковые группы совместно со специалистами Кубань-Спас и городской службой спасения. Путешественник направился в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек.

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