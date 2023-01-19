Белый медведь убил женщину и годовалого ребенка в поселке на Аляске – СМИ

Фото: depositphotos/dechevm

Белый медведь убил 24-летнюю женщину и ее годовалого сына в поселке Уэльс на Аляске. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CBC News.

По данным правоохранителей, когда хищник напал на женщину с ребенком, один из местных жителей застрелил его. Инцидент произошел возле школы.

"Следователи выяснили, что мать и сын шли между школой и клиникой, когда произошло нападение. Их останки были доставлены в офис судебно-медицинской экспертизы штата для вскрытия", – говорится в публикации.

Отмечается, что полиция пока не может добраться до места из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия освещения на взлетно-посадочной полосе аэродрома, который расположен недалеко от поселка, где произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае дальневосточный леопард пробрался в частный двор и попытался напасть на человека. Инцидент произошел в селе Красный Яр под Уссурийском. Никто не пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!