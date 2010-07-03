Информацию о восьми оставленных в квартире детях проверят в СК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники Управления СК РФ по Москве проверят информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе столицы. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены дети в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней", – заявила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

За детьми присматривала бабушка 1956 года рождения. Как уточнила Иванова, медики охарактеризовали условия проживания малолетних детей как "ненадлежащие". По факту инцидента была инициирована проверка.

"В ходе проверки установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. Следователи совместно с органами прокуратуры Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнила Иванова.

Действия матери восьмерых детей оценят работники органов системы профилактики.

В РПЦ ранее предложили создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса. По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, только там можно правильно воспитать мужчин.

