Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18 ноября, 22:14

Информацию о восьми оставленных в квартире детях проверят в СК

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники Управления СК РФ по Москве проверят информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе столицы. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены дети в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней", – заявила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

За детьми присматривала бабушка 1956 года рождения. Как уточнила Иванова, медики охарактеризовали условия проживания малолетних детей как "ненадлежащие". По факту инцидента была инициирована проверка.

"В ходе проверки установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики. Следователи совместно с органами прокуратуры Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнила Иванова.

Действия матери восьмерых детей оценят работники органов системы профилактики.

В РПЦ ранее предложили создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса. По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, только там можно правильно воспитать мужчин.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика