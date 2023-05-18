В МЧС назвали ложными сообщения о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Белгородской области"

Заявления о прорыве диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинской стороны на территорию Белгородской области являются ложными. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по региону.

"Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Ее цель – посеять панику среди населения", – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призвали россиян доверять лишь той информации, которую публикуют официальные ресурсы федеральных и региональных органов власти.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли работу восьми диверсионных групп в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года. По словам официального представителя ведомства по Свердловской области Алины Казанцевой, злоумышленники планировали осуществить серию терактов в двух регионах.

Правоохранители задержали 20 граждан. В общей сложности было возбуждено 13 уголовных дел.