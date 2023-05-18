Украинская армия обстреляла село Дроновка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Бойцы Вооруженных сил Украины атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела пострадавших не выявили.

"Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", – написал глава региона.

Ранее Гладков рассказал, что житель села Черемошного Белгородской области подорвался на противопехотной мине "Лепесток". Мужчина выжил, однако ему оторвало правую стопу. Глава региона подчеркнул, что в области продолжает действовать минная опасность.

До этого под обстрел ВСУ попали населенные пункты Шебекинского городского округа. Пострадавших не выявили, однако в селах Безлюдовка и Графовка повредились линии электропередачи.