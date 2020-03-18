Пожар уничтожил пять биотуалетов в Хамовниках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция проводит проверку по факту возгорания биотуалетов в центре столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города.

На улице Хамовнический Вал произошло возгорание биотуалета, в результате чего пять биотуалетов сгорели полностью. Пожарно-техническая экспертиза установила, что это был поджог.

Накануне спасателям пришлось тушить пожар, который произошел в трех бытовках в столичном районе Печатники. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в кафе в центре столицы. Около 30 человек эвакуировали. Обошлось без пострадавших.