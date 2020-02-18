Участница "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на мошенничество

Фото: vk.com/anna_bogata

Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Анна Богата пожаловалась в полицию на мошенничество с покупкой таунхауса, сообщает Агентство "Москва".

Потерпевшая заявила, что еще в 2014 году заключила договор с 37-летним мужчиной на покупку у него одной четвертой доли жилого дома и одной четвертой земельного участка в деревне Румянцево.

Женщина заплатила 50 тысяч долларов задатка. В дальнейшем стороны договорились, что Богата будет выплачивать продавцу 5 тысяч долларов ежемесячно в течение 17 месяцев, что она и сделала.

В общей сложности жертва передала продавцу 135 тысяч долларов. Однако продавец таунхаус не достроил, денежные средства не возвращает и от общения уклоняется.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее у жительницы столицы с банковского счета украли почти 1,4 миллиона рублей. Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Возбуждено уголовное дело.