Пилот упавшего в акватории Азовского моря Су-25 погиб

Видео: телеграм-канал Baza

Пилот упавшего в акватории Азовского моря штурмовика Су-25 погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

"От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета", – поделился он в своем телеграм-канале.

Сообщения о происшествии поступили в экстренные службы около 15:00 в понедельник, 17 июля. Самолет рухнул рядом с берегом, где в этот момент отдыхали люди.

Погибший пилот катапультировался, после его эвакуировали спасатели. На данный момент на территории ЧП работают сотрудники Минобороны РФ и специальных служб.

В пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную версию причины крушения. По данным ЮВО, самолет рухнул из-за отказа двигателя. В момент ЧП штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет над акваторией Азовского моря.