Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду, ее госпитализировали в городе Серове Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Девочке оказали необходимую медицинскую помощь.

"В связи с тем, что в данной ситуации под угрозу были поставлены жизнь и здоровье ребенка, территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки", – говорится в сообщении.

Будет назначена экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного девочке.

Между тем в свердловской прокуратуре уточнили, что ребенка госпитализировали с диагнозом "отравление растворителем, термический ожог ротовой полости". По данным ведомства, девочка увидела бутылку с растворителем в шкафчике для одежды в раздевалке, после чего взяла ее и отпила содержимое.

Еще в мае воспитательница положила этот предмет туда в тот момент, когда красила игровое оборудование, передает телеграм-канал прокуратуры. Ведомство также начало проверку.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик погиб во дворе частного дома в Мариинске. Рядом с телом нашли газовый баллончик. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".