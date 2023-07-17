Девятилетний мальчик умер во дворе частного дома в Кузбассе

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Девятилетний мальчик умер во дворе частного дома в Мариинске, рядом с ним обнаружили газовый баллончик. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие выяснило, что родители в вечернее время, обеспокоенные отсутствием сына, начали его искать. Они нашли ребенка без признаков жизни во дворе дома недалеко от надворных построек.

"В ходе предварительного следствия будут установлены причины, приведшие к гибели несовершеннолетнего, проверены условия его проживания и воспитания. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти ребенка", – говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуратура области начала проверку по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передает телеграм-канал ведомства.

Ранее стало известно, что подросток умер в подмосковном Подольске, он вдохнул пары из баллона с освежителем воздуха. Его самочувствие ухудшилось, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка.