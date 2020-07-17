Эвакуация прошла в трех столичных судах

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Сообщение о "минировании" поступило в три столичных суда: Пресненский, Хамовнический и Нагатинский, в результате чего сотрудники и посетители были эвакуированы, сообщает РИА Новости. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Мосгорсуда.

Подобные заявления уже поступали в различные суды Москвы. Так, в конце осени прошлого года неизвестные отправляли письма с угрозами и требованиями перевести 120 биткоинов на электронный кошелек. Сообщения также уведомляли о якобы заминированных зданиях. Спецслужбы ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.

Ранее в центр хирургии имени Вишневского поступило сообщение о "минировании". На место выезжали специалисты.