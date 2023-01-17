Мужчину задержали на МКАД после погони со стрельбой

Столичные полицейские в ходе погони на МКАД задержали водителя, попытавшегося скрыться после требования инспектора об остановке. Об этом сообщает газета "Известия"

Отмечается, что за нарушителем на Lada выехали две патрульные машины, одну из которых он протаранил. Полицейские были вынуждены открыть стрельбу, в результате чего им удалось пробить три колеса автомобиля.

Правонарушителя задержали. Им оказался 29-летний безработный мужчина, лишенный водительских прав. В ГИБДД выяснили, что автомобиль он взял у матери.

"В отношении задержанного полицейскими составлены девять протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что прежде мужчина неоднократно привлекался к ответственнсти за противоправные деяния. Нарушитель направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Сергиевом Посаде. Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 МБК. Отмечалось, что водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!