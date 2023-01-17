11:46 (обновлено 17.01.2023 13:45)Происшествия
Мужчину задержали на МКАД после погони со стрельбой
Отмечается, что за нарушителем на Lada выехали две патрульные машины, одну из которых он протаранил. Полицейские были вынуждены открыть стрельбу, в результате чего им удалось пробить три колеса автомобиля.
Правонарушителя задержали. Им оказался 29-летний безработный мужчина, лишенный водительских прав. В ГИБДД выяснили, что автомобиль он взял у матери.
"В отношении задержанного полицейскими составлены девять протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что прежде мужчина неоднократно привлекался к ответственнсти за противоправные деяния. Нарушитель направлен на медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Сергиевом Посаде. Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 МБК. Отмечалось, что водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.
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