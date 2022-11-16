Автомобиль актрисы "Звездного десанта" Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе – СМИ

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Злоумышленники обстреляли машину американской актрисы Дениз Ричардс, известной по ролям в фильмах "И целого мира мало" и "Звездный десант", сообщает издание TMZ.

Происшествие случилось в понедельник, 14 ноября. Актриса вместе с супругом направлялась на съемки в студию в Лос-Анджелесе. В пути у пары случился конфликт с ехавшим позади водителем, который после этого выстрелил по машине Ричардс.

Уточняется, что актриса и ее муж не пострадали. По данным издания, Ричардс была напугана и плакала. Один из сотрудников съемочной группы увидел отверстие от пули и вызвал полицию.

На данный момент нет информации о том, было ли заведено дело по этому происшествию.

Ранее сообщалось, что в парке неподалеку от одного из колледжей в канадском Квебеке прогремела стрельба. По последним данным, количество раненых после стрельбы выросло до четырех человек.

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