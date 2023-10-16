Один человек пострадал в ДТП на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек получил травмы в аварии на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ночью на улице Профсоюзной водитель такси столкнулся с остановившимся на красный свет светофора автомобилем BMW. В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка такси, она госпитализирована.

Прокуратура ЮЗАО контролирует установление обстоятельств ДТП.

Ранее авария с двумя автомобилями произошла на этой же улице 15 октября. По сообщению Дептранса Москвы, из-за столкновения одна машина въехала в столб.

Также ДТП с участием автомобиля и человека, переходившего дорогу в неположенном месте, случилось на Варшавском шоссе в деревне Бунчихе. Движение в сторону центра было затруднено.

Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД