16 октября, 09:20Происшествия
Один человек пострадал в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Один человек получил травмы в аварии на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ночью на улице Профсоюзной водитель такси столкнулся с остановившимся на красный свет светофора автомобилем BMW. В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка такси, она госпитализирована.
Прокуратура ЮЗАО контролирует установление обстоятельств ДТП.
Ранее авария с двумя автомобилями произошла на этой же улице 15 октября. По сообщению Дептранса Москвы, из-за столкновения одна машина въехала в столб.
Также ДТП с участием автомобиля и человека, переходившего дорогу в неположенном месте, случилось на Варшавском шоссе в деревне Бунчихе. Движение в сторону центра было затруднено.
Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД