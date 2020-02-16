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В мире

08:17

На угольной шахте в Казахстане ликвидировали пожар

происшествия пожар за рубежом

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Возгорание на угольной шахте в Карагандинской области Казахстана ликвидировали. Об этом сообщает РИА Новости.

"На глубине 100 метров из трещин угольного массива происходили кратковременные выбросы горящего метана. Принятыми мерами … возгорание ликвидировано в 03:40 [по местному времени]", – заявил официальный представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нуразметов.

После ликвидации возгорания, угольный массив в шахте охладили. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Нурахметов сообщил, что пожар начался на угольной шахте АО "АрселорМиттал Темиртау". Огонь начал распространяться в субботу, 15 февраля, на глубине 100 метров. 116 горняков оперативно вывели на поверхность.

Несколько дней назад из-за аналогичного инцидента провели эвакуацию в городе Кировск Мурманской области. На местной шахте начался пожар, из нее эвакуировали 382 человек.

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