На Ставрополье рассказали о состоянии пожарного после падения беспилотника

Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"

Пожарный, который пострадал при падении летательного аппарата на Ставрополье, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пожарный и еще трое пострадавших направлены в краевые медицинские учреждения.

"В Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз", – написал Владимиров.

Отмечается, что два человека находятся в офтальмологическом отделении больницы, им проводят операции. Ребенок госпитализирован в детскую краевую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что неизвестный аппарат упал возле села Кендже-Кулак в Туркменском округе. По его словам, на место выехали экстренные службы и правоохранители.

До этого сообщалось, что приехавшие к месту ЧП специалисты осматривали очаг возгорания. В этот момент неизвестный предмет взорвался. Пожарного доставили в больницу с осколочными ранениями конечностей и ожогом лица.

