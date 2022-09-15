На Ставрополье рассказали о состоянии пожарного после падения беспилотника

15:34
Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"
Пожарный, который пострадал при падении летательного аппарата на Ставрополье, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пожарный и еще трое пострадавших направлены в краевые медицинские учреждения.
"В Ставропольской краевой больнице сейчас находятся трое, из них в тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз", – написал Владимиров.
Отмечается, что два человека находятся в офтальмологическом отделении больницы, им проводят операции. Ребенок госпитализирован в детскую краевую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что неизвестный аппарат упал возле села Кендже-Кулак в Туркменском округе. По его словам, на место выехали экстренные службы и правоохранители.
До этого сообщалось, что приехавшие к месту ЧП специалисты осматривали очаг возгорания. В этот момент неизвестный предмет взорвался. Пожарного доставили в больницу с осколочными ранениями конечностей и ожогом лица.
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