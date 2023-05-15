Семь человек пострадали после взрыва в центре Луганска

Фото: телеграм-канал "ЛУГАНСК СЕГОДНЯ⚡️ЛНР | ДОНБАСС"

Семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет, были травмированы после детонации взрывного устройства в центре Луганска. Об этом в своем телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник.

По его словам, всех пострадавших направили в профильные медучреждения. Пасечник рассказал, что четверо мужчин сейчас находятся в тяжелом состоянии. Среди них – семнадцатилетний молодой человек и врио главы МВД по республике. Пасечник подчеркнул, что врачи сейчас сражаются за их жизни.

Вместе с этим рассказал, что все профильные ведомства организовали мероприятия по выяснению обстоятельств ЧП.

О взрыве в барбершопе в центре Луганска стало известно в понедельник, 15 мая. В результате происшествия погиб один мирный житель.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко оценил состояние Корнета как стабильное. На данный момент врио главы МВД ЛНР пребывает в реанимации.

Кадры второго взрыва в Луганске появились в Сети