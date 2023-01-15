Движение на МКАД на юге Москвы ограничено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В результате столкновения шести машин на внутренней стороне 27 километра МКАД на юге города ограничили движение. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, движение происходит по трем полосам из пяти. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали после ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Сергиев Посаде. Авария произошла на 107-м километре автодороги А-108 МБК.

По предварительной информации, водитель автобуса "Лиаз" наехал на стоящий на обочине грузовик Scania.

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