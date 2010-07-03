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Москва 24

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Происшествия

11:27

В Red Wings объяснили утечку паспортных данных пассажиров

происшествия общество транспорт

На сайте Red Wings появился список пассажиров с паспортными данными

В авиакомпании Red Wings объяснили утечку паспортных данных пассажиров техническим сбоем, передает телеканал Москва 24.

"Действительно, был такой технический сбой. Это было решено в течение 15–20 минут. Была часть информации по некоторым пассажирам одного рейса. Сейчас проблему уже устранили", – рассказали в call-центре авиакомпании.

Ранее на сайте Red Wings выложили список пассажиров рейса Москва – Анталья вместе с их паспортными данными. Система по ошибке выдавала всю эту информацию при попытке пользователей посмотреть забронированный билет.

Согласно федеральному закону "О персональных данных", операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

За нарушение закона грозит административная ответственность. Нарушитель может быть оштрафован на 10–75 тысяч рублей.

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