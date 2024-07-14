Телевизионная вышка загорелась из-за атаки дрона ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал Mash

Телевизионная вышка загорелась в городе Судже Суджанского района Курской области после атаки украинского дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, никто в результате происшествия не пострадал. Смирнов уточнил, что на месте происшествия работает дежурный караул пожарной части.

Накануне, 13 июля, ракетная опасность объявлялась на всей территории Белгородской области, а также соседней Курской. Тогда представители МЧС призвали всех жителей спуститься в подвал или подземное пространство. В Курской области попросили горожан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

