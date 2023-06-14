В Хостинском районе Сочи ввели локальный режим ЧС

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Власти Сочи ввели локальный режим ЧС в Хостинском районе. Причиной этого стали подтопления после обильных дождей. Информация появилась на сайте городской мэрии.

Продолжается подворовой обход пострадавших улиц, комиссии определяют ущерб, который стихия нанесла городской инфраструктуре, отметил первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

14 июня сообщалось, что река Мацеста вышла из берегов в результате обильных дождей в Сочи. Из-за этого была повреждена сеть газопроводов в Хостинском районе. На фоне опасных погодных условий в городе организовали оперативный штаб. Специалисты начали подворовые обходы.

Также из берегов вышла река Мзымта, но позднее она вернулась в прежнее русло. При этом в результате непогоды было локально нарушено электроснабжение в некоторых районах города.

В Сочи нарушено электроснабжение из-за мощного циклона