16:36Происшествия
Количество жертв после взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до 10
Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Нижневартовска
Еще один получивший травмы из-за взрыва газа в Нижневартовске в пятиэтажном доме умер в Сургутском ожоговом центре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
"Умер. Сообщили сегодня", – отметили в ведомстве.
До этого сообщалось о 9 жертвах. Отмечалось, что многих погибших специалисты извлекли из-под завалов только спустя несколько суток после ЧП.
По словам властей, семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Они получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены
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