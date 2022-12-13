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16:36

Происшествия

Количество жертв после взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до 10

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Нижневартовска

Еще один получивший травмы из-за взрыва газа в Нижневартовске в пятиэтажном доме умер в Сургутском ожоговом центре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Умер. Сообщили сегодня", – отметили в ведомстве.

До этого сообщалось о 9 жертвах. Отмечалось, что многих погибших специалисты извлекли из-под завалов только спустя несколько суток после ЧП.

По словам властей, семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Они получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены

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