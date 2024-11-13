Pune Mirror: жительница Индии проглотила щетку во время чистки зубов

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Жительница индийского города Пуна случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щетку во время чистки зубов. Об этом сообщает Pune Mirror.

Женщина после инцидента сразу обратилась в больницу. Лечивший пациентку гастроэнтеролог Абхиджит Карад был поражен произошедшим.

"Поначалу это казалось невозможным. Однако позже она рассказала, как внезапно потеряла контроль над собой, что и привело к шокирующему инциденту", – поделился специалист.

Несмотря на риск повреждения внутренних органов, женщина смогла избежать осложнений. Зубную щетку удалось вытащить без вреда для пищевода и желудка.

Гастроэнтеролог добавил, что в мире зарегистрировано около 30 подобных явлений. Он также уточнил, что такие происшествия случаются с людьми, страдающими психическими заболеваниями, в том числе шизофренией, булимией или анорексией.

"В данном случае женщина была абсолютно здорова и вменяема, что делает этот случай еще более удивительным", – подытожил специалист.

Ранее врачи детской больницы имени Сперанского в Москве спасли четырехлетнюю девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков. Ребенку провели операцию, во время которой извлекли сначала 29 шариков и ушили шесть перфораций. Потом врачи выявили еще семь предметов в двенадцатиперстной кишке.

