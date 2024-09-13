Четыре человека задержаны за поджог релейных шкафов у ж/д станции Храпуново

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали четырех человек за поджог релейных шкафов в районе железнодорожной станции Храпуново в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел России (МВД).

Сотрудники дежурной части ведомства получили сообщение о том, что на 45-м километре перегона Электроугли-Храпуново загорелись два релейных и один батарейный шкаф. К поджогу оказались причастны россияне в возрасте от 20 до 21 года, которые проживают в ближайшем Подмосковье, уточнили в ведомстве.

По словам одного из злоумышленников, он получил предложение о поджоге за вознаграждение в мессенджере. После этого кураторы направили ему инструкцию, а он в свою очередь предложил троим знакомым помочь, чтобы заработать.

Злоумышленники приобрели зажигательную смесь, после чего направились к указанному в инструкции участку железнодорожных путей, чтобы совершить поджог.

"Совершенное преступление было зафиксировано ими на камеру мобильного телефона, видеоотчет отправлен заказчику. В тот же день они получили от куратора денежное вознаграждение в размере 34 тысяч рублей", – указали представители МВД.

Сотрудники ведомства возбудили в отношении четырех задержанных уголовные дела по статье о теракте. К настоящему моменту все фигуранты дела арестованы.

Ранее злоумышленники подожгли релейный шкаф рядом со станцией Очаково Московской железной дороги. Однако в результате произошедшего расписание движения поездов не нарушилось.

