Три человека пострадали при аварийной посадке легкомоторного самолета в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

В результате аварийной посадки частного легкомоторного самолета Cessna в Новосибирске пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

"Сообщение о происшествии поступило в 21:10 местного времени. Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесном массиве около городского аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска", – говорится в сообщении ведомства.

После полученного сообщения на место ЧП выехали 19 человек из числа медиков и спасателей МЧС. Для помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств случившегося к месту отправили шесть единиц техники.

В результате инцидента медики госпитализировали двух пассажиров с травмами различной степени тяжести. Третий находившийся на борту пассажир отказался от госпитализации.

До этого самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в столичный Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Экстренная посадка понадобилась из-за птицы, попавшей в фюзеляж при взлете. В результате Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 156 пассажиров, благополучно приземлился в международном аэропорту Новосибирска имени Покрышкина.



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