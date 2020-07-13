Более ста человек работает на ликвидации разлива авиатоплива на Таймыре

07:28
Фото: МЧС России/ТАСС
Более ста человек работает над ликвидацией разлива авиационного топлива в Таймырском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости.
В устранении последствий ЧП задействованы сотрудники Норильскгазпрома, спасатели, морские спасатели и другие организации.
В "Норникеле" сообщили о разливе порядка 44,5 тонны топлива. По информации пресс-службы компании, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.
По предварительной версии СК, 12 июля в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн. Оно попало на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней.
Проверка организована также по поручению прокурора Красноярского края. К ней привлечены специалисты контролирующих органов.
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