Никто не пострадал в результате уничтожения БПЛА во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Инцидент с беспилотником во Владимирской области обошелся без пострадавших. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение регионального правительства в их телеграм-канале.

По данным местных властей, разрушений тоже нет.

Утром 13 июня стало известно об устранении дронов в небе над Ярославской и Владимирской областями.

До этого украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Также взрывной волной выбило окна в здании охраны.

