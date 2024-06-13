13 июня, 12:20Происшествия
Никто не пострадал в результате уничтожения БПЛА во Владимирской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Инцидент с беспилотником во Владимирской области обошелся без пострадавших. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение регионального правительства в их телеграм-канале.
По данным местных властей, разрушений тоже нет.
Утром 13 июня стало известно об устранении дронов в небе над Ярославской и Владимирской областями.
До этого украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Также взрывной волной выбило окна в здании охраны.
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