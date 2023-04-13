Трех причастных к терактам украинских диверсантов задержали в Мелитополе

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Троих мужчин из диверсионно-разведывательной украинской группы, причастных к терактам, задержали в Мелитополе Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Мужчинам 49, 30 и 26 лет. По словам Балицкого, злоумышленники имеют отношение к подрыву железной дороги в Мелитополе. Он заявил, что мужчины также планировали покушения на сотрудников администрации и персонал железнодорожной станции.

"У них изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах. Благодарен правоохранительным органам за четкую и слаженную работу. Троим преступникам грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного", – поделился Балицкий.

Он подчеркнул, что власти усилили меры безопасности на территории Запорожской области. Все диверсанты и их пособники будут отвечать по всей строгости российского законодательства, заявил Балицкий.

Между тем появилась информация, что задержанные в регионе диверсанты действовали по указу Службы безопасности Украины. Для осуществления плана мужчины задействовали средства, полученные из заранее оборудованных схронов, передает ТАСС.

По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленники пересылали кураторам СБУ фотографии расположения объектов и техники Вооруженных сил РФ.

Ранее ФСБ задержала в Херсонской области агента СБУ и его пособника. По данным ведомства, они осуществляли сбор информации о местах дислокации и численности подразделений ВС РФ. Все данные о передвижении подразделений и видах вооружений задержанные пересылали через мессенджеры.

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