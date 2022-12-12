Возгорание в ТЦ "Стройтракт" локализовано на площади 9 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасателям удалось локализовать пожар в подмосковном торговом центре "Стройтракт" в Балашихе на площади 9 тысяч квадратных метров. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС.

"В 11:55 локализация на площади 9 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Площадь обрушения составила 700 "квадратов". Начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что угроза распространения пламени по второму и третьему этажам предотвращена.

К тушению привлекли дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений столицы. На данный момент на территории присутствует сильное задымление. Специалисты протянули магистраль для подачи воды от торгового центра "Лента".

Происшествие случилось утром в понедельник, 12 декабря. На территории рядом с торговым центром огонь охватил стройматериалы, после пламя перешло на первый этаж здания.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура Московской области, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное дождем.

Госпитализация потребовалась охраннику ТЦ. Подробности о его состоянии не сообщались.

Площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе увеличилась до 700 "квадратов"

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