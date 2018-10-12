В Роскосмосе назвали причины аварии на корабле "Союз МС-10"

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Авария на корабле "Союзе МС-10" произошла из-за столкновения блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, сообщает РИА Новости.

При этом Крикалев отметил, что окончательной версии, почему произошла авария, пока нет. В "Роскосмосе" не исключили, что имело место быть "отклонение от штатной траектории и, похоже, разрушение нижней части второй ступени".

Ранее источник агентства заявил, что один из четырех блоков первой ступени не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.

Автоматика расценила этот сбой как критический и активировала систему аварийного спасения, отделившую капсулу с космонавтами от аварийной ступени.

По словам заместителя главного конструктора по космической технике МКБ "Искра" Виктора Волчкова, при срабатывании аварийных двигателей семитонный корабль вместе с обтекателем отбросило в сторону со скоростью 100 метров в секунду.

Корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября. Через две минуты произошла авария. Космонавты совершили посадку в степях Казахстана. Сейчас они уже вернулись в Москву.

Космонавт Алексей Овчинин и Ник Хейг прилетели в Москву

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Алексей Овчинин и Ник Хейг, которые не смогли попасть на МКС из-за аварии, отправятся в космос весной 2019 года.