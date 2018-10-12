Экипаж аварийного "Союза" вернулся в Москву

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Экипаж космического корабля "Союз МС-10", аварийно приземлившегося в Казахстане, прибыл с космодрома Байконур в Москву, сообщает РИА Новости.

На столичном аэродроме приземлился самолет Ту-134, на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Корабль "Союз МС-10" стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября. Через две минуты произошла авария. Космонавты совершили посадку в степях Казахстана. Овчинин и Хейг не пострадали.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что один из блоков первой ступени ракеты-носителя отделился позднее положенного и ударил по центральному блоку. Расследованием занимается специальная комиссия Роскосмоса. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба".

Комментируя аварию, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что само по себе случившееся − плохая новость. По словам главы госкорпорации, этот инцидент требует тщательного расследования, так как ЧП произошло на ракете с высокой безаварийной статистикой.

С другой стороны он обратил внимание на блестяще сработанную систему аварийного спасения. Рогозин добавил, что госкомиссия по расследованию причин аварии начала работу.

Командир экипажа МКС, немецкий космонавт Александр Герст заявил, что авария космического пилотируемого корабля "Союз МС-10" показала, что он способен спасти космонавтов.