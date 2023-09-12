Индонезийца освободили из "плена" работодателя в Москве – СМИ

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Полицейские в Москве освободили нелегально работавшего в России индонезийца после того, как он опубликовал в соцсетях ролик с просьбой спасти из квартиры, в которой его запер работодатель. Об этом заявил портал Detik.

По информации источника, Рахмат Курниаван Абади с октября прошлого года был нелегально трудоустроен в РФ. В мае этого года он переехал в Москву, где несколько раз менял работу через одного и того же агента.

В результате до сотрудников полиции дошло опубликованное индонезийцем видео, где он сообщил, что работодатель удерживает его в "плену" и закрывает в квартире в районе Бутово. Правоохранители сразу же приехали на место и освободили иностранца. После этого они вызвали на допрос работодателя и связались с посольством Индонезии в Москве.

"Полиция также рассматривает дело об иммиграционном нарушении, совершенном Рахматом. В настоящее время Рахмат находится в иммиграционном изоляторе в Сахарово в ожидании депортации", – сказано в сообщении дипмиссии.

В посольстве добавили, что продолжают мониторить ситуацию с соблюдением прав гражданина Индонезии и отслеживают график его депортации.

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