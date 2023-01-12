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Взрыв произошел в деловом центре Стамбула в районе Багджилар, сообщает телеканал NTV.

В результате происшествия есть пострадавшие. Причина инцидента устанавливается.

В NTV отметили, что, по предварительным данным, взрыв произошел в ателье, где производится текстильная продукция. Вероятно, причиной взрыва стала утечка газа.

В настоящий момент на место происшествия направлены сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате взрыва газа в жилом доме под Коломной. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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