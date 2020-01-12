Дед Мороз украл норковую шубу в храме в Мытищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В подмосковных Мытищах неизвестный в костюме Деда Мороза похитил норковую шубу в храме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне в храме Рождества Христова, расположенном на пересечении улицы Комарова и Новомытищенского проспекта.
Отмечается, что из церкви была украдена женская коричневая шуба из норки.
"Преступник был одет в костюм Деда Мороза", – уточнил источник.
В настоящее время детали произошедшего выясняются.
Ранее сотрудники ГИБДД оштрафовали Деда Мороза в Казани. Они остановили Mercedes, который буксировал сани с волшебником.