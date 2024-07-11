Пожар потушен в Руанском соборе на севере Франции

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожарные закончили тушение шпиля собора во французском Руане, сообщила мэрия города на своей странице в соцсети X.

Запланированные на 11 июля концерты, которые должны были пройти на соборной площади города, состоятся, подчеркнули там.

Руанский собор был заложен в 1030 году, самой древней его частью считается построенная в 1145 году северная башня. Он загорелся утром 11 июля. В тушении огня принимали участие свыше 100 человек.

По данным Минкульта Франции, причиной пожара могла стать случайность. При этом удалось избежать новой катастрофы, подчеркивали в ведомстве. Собор стал третьим за пять лет католическим храмом во Франции, где произошел пожар.

Более 5 лет назад похожий случай произошел с парижским Нотр-Дамом. Из-за пожара обрушились шпиль, кровля и часы собора. Теперь собор Парижской Богоматери планируют открыть для посетителей 8 декабря текущего года.

