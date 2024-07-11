Шпиль Руанского собора загорелся во Франции

Фото: x.com/Nicolas Mayer-Rossignol

Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся утром 11 июля, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль.

"Все средства брошены на его тушение", – написал он на своей странице в соцсети Х.

На фото, которое разместил мэр, видны густые клубы дыма, поднимающиеся от собора. Посетителей уже эвакуировали, причина пожара пока неизвестна.

Ранее похожий случай произошел в одном из старейших зданий датской столицы – Копенгагене. Из-за начавшегося 16 апреля 2024 года пожара рухнул шпиль в виде скрученных хвостов четырех драконов. Само здание также серьезно пострадало.

До этого, 15 апреля 2019 года, горел парижский Нотр-Дам. Из-за этого обрушились шпиль, кровля и часы собора. Реконструкция шла более 5 лет, теперь собор Парижской Богоматери планируют открыть для посетителей 8 декабря текущего года.

