11 июля, 13:43Происшествия
Шпиль Руанского собора загорелся во Франции
Фото: x.com/Nicolas Mayer-Rossignol
Шпиль знаменитого собора во французском Руане загорелся утром 11 июля, сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль.
"Все средства брошены на его тушение", – написал он на своей странице в соцсети Х.
На фото, которое разместил мэр, видны густые клубы дыма, поднимающиеся от собора. Посетителей уже эвакуировали, причина пожара пока неизвестна.
Ранее похожий случай произошел в одном из старейших зданий датской столицы – Копенгагене. Из-за начавшегося 16 апреля 2024 года пожара рухнул шпиль в виде скрученных хвостов четырех драконов. Само здание также серьезно пострадало.
До этого, 15 апреля 2019 года, горел парижский Нотр-Дам. Из-за этого обрушились шпиль, кровля и часы собора. Реконструкция шла более 5 лет, теперь собор Парижской Богоматери планируют открыть для посетителей 8 декабря текущего года.
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