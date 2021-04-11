Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП. Там произошло лобовое столкновение двух автомобилей, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Детали произошедшего уточняются.

В настоящее время в сторону центра затор растянулся на 2,6 километра, в сторону области – на 1,5 километра.

Позднее стало известно, что виновников аварии может быть 29-летний водитель каршеринга. Уточняется, что он выехал на встречную полосу движения. Молодой человек госпитализирован.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на 45-м километре МКАД в районе поселка Мосрентген. Из-за этого образовался затор протяженностью пять километров.

