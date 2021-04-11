Движение затруднено на МКАД в районе поселка Мосрентген из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре автомобиля столкнулись на 45-м километре МКАД в районе поселка Мосрентген, сообщает пресс-служба столичного депртамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.

Из-за ДТП в районе аварии затруднено движение транспорта. В настоящее время свободны две полосы. Образовался затор протяженностью пять километров.

Ранее три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москве. Авария произошла в районе дома 22. В результате происшествия пострадал один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.