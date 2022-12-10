10:26Происшествия
Движение по Малому Знаменскому переулку закрыто из-за пожара
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение транспорта по Малому Знаменскому переулку закрыто из-за пожара в здании усадьбы Лопухиных, сообщает Дептранс в телеграм-канале.
"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком.
В результате произошедшего пострадал один пожарный.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!