Движение по Малому Знаменскому переулку закрыто из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта по Малому Знаменскому переулку закрыто из-за пожара в здании усадьбы Лопухиных, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в субботу утром. Там загорелись перекрытия между вторым этажом и чердаком.

В результате произошедшего пострадал один пожарный.



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