Президент Федерации панкратиона Забайкалья покончил с собой

Фото: vk.com/oleg_sorokanyuk

Президент Федерации панкратиона Забайкальского края Олег Сороканюк покончил с собой. Информацию о его смерти подтвердили в спортивном клубе "Плацдарм", сообщает РЕН ТВ.

"Сегодня не стало нашего друга, тренера, Олега Сороканюка. Огромная потеря… нам до сих пор не верится", – отмечается в сообщении.

Как сообщило местное издание "Чита.Ру", тело атлета было найдено в спортивном зале вечером 10 ноября.

Ранее следователи организовали проверку после гибели 71-летнего профессора Ярославского медицинского университета Николая Корышкова в бассейне. Уточнялось, что тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в бассейне ФОКа в Ленинском районе города.



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