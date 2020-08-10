В СИЗО Санкт-Петербурга пытались передать пироги с телефонами

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге сотрудники СИЗО-1 обнаружили 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей в пирогах, которые были спрятаны в передаче для подследственного, сообщает РИА Новости.

"Предметы были обнаружены при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Женщина спрятала их в мучные изделия", – говорится в сообщении.

В отношении жительницы Санкт-Петербурга составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности. В настоящее время по этому факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что при обыске в СИЗО "Водник" изъято 25 телефонов. ФСИН при содействии ФСБ России продолжает профилактику и борьбу с возможными коррупционными проявлениями в подразделениях территориального органа.