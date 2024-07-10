ФСБ показала видео с рассказом российского военного о попытке его завербовать

Фото: ЦОС ФСБ России

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видеозапись, в которой российский военный рассказал, как спецслужбы Украины склоняли его совершить теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, передает RT.

По данным службы, в марте 2024 года на россиянина 2000 года рождения, который проходил военную службу на авианосце, через мессенджеры вышел разведчик, представившийся Олегом. Он обещал российскому военному выезд за границу по поддельным документам и большую сумму денег. Также Олег угрожал уголовной ответственностью за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.



Российский офицер обратился в органы безопасности РФ. Под их контролем в рамках оперативной игры провели мероприятия по документированию противоправной деятельности украинского разведчика, выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима.

Помимо этого, ФСБ задержала гражданина РФ, завербованного разведкой Украины, который готовил теракт против трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Всех организаторов и соучастников преступлений объявили в розыск.

