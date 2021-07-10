СК возбудил дело после обнаружения под Саратовом младенца, завернутого в пакет

Фото: saratov.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения новорожденного, который был завернут в пакет и лежал возле строительной площадки в Энгельсе Саратовской области.

"По данным следствия, 9 июля 2021 года в утреннее время женщина, с целью причинения смерти своему новорожденному сыну, поместила его в полиэтиленовый пакет и оставила на участке местности <...> по проспекту Фридриха Энгельса города Саратова", – говорится в сообщении на официальном сайте СК по Саратовской области.

Известно, что ребенка обнаружила проходящая мимо женщина, она услышала плачь и сообщила об этом в единую службу "112". На место выехали медики. Затем новорожденного доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильно удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка. По версии следствия, местная жительница выпила спиртного во время празднования своего дня рождения. Дважды накормив грудным молоком своего четырехмесячного сына, женщина легла рядом с ним спать. Высокое содержание спирта в молоке матери оказалось смертельным для ребенка.