СК возбудил дело после обнаружения под Саратовом младенца, завернутого в пакет

01:37
Фото: saratov.sledcom.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения новорожденного, который был завернут в пакет и лежал возле строительной площадки в Энгельсе Саратовской области.
"По данным следствия, 9 июля 2021 года в утреннее время женщина, с целью причинения смерти своему новорожденному сыну, поместила его в полиэтиленовый пакет и оставила на участке местности <...> по проспекту Фридриха Энгельса города Саратова", – говорится в сообщении на официальном сайте СК по Саратовской области.
Известно, что ребенка обнаружила проходящая мимо женщина, она услышала плачь и сообщила об этом в единую службу "112". На место выехали медики. Затем новорожденного доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильно удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка. По версии следствия, местная жительница выпила спиртного во время празднования своего дня рождения. Дважды накормив грудным молоком своего четырехмесячного сына, женщина легла рядом с ним спать. Высокое содержание спирта в молоке матери оказалось смертельным для ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: