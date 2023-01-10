Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось до 6 человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 6 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пяти пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение", – написал он.

Глава региона уточнил, что предложил жителям поврежденных в результате обстрела домов размещение в безопасном месте. По его словам, некоторые из них согласились.

Гладков заявил, что поврежденными оказались шесть частных домов, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка. На одной из улиц отсутствует свет. По словам главы региона, оперативные службы и аварийные бригады устраняют последствия обстрелов.

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино дважды за сутки 10 января. В результате ночного обстрела были зафиксированы разрушения в 12 частных домовладениях, никто не пострадал.

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