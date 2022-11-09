Спрятанный в курице пистолет обнаружили в аэропорту США

Фото: twitter.com/TSA

Сотрудники Службы безопасности аэропорта во Флориде во время досмотра багажа нашли пистолет, который был спрятан внутри курицы.

Необычную находку обнаружили в международном аэропорту Форт-Лодердейл на юге штата, сообщается в Twitter администрации транспортной безопасности.

"Мы не хотим вас разочаровывать, но засовывать огнестрельное оружие в вашу праздничную птицу для путешествия – это просто пустая трата времени", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина ворвался на автомобиле на территорию Пентагона в США. 36-летний Тамират Ехуалаворк из Эфиопии совершил попытку наезда на людей. Требованиям правоохранителей он не подчинился, поэтому его автомобиль заблокировали полицейские машины.

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