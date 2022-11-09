В ОНК заявили, что отправка Грайнер в колонию не означает отказ обменять ее на Бута

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Баскетболистку Бриттни Грайнер могли перевести в колонию "Новое Гришино", на территории которой расположено СИЗО, где осужденная спортсменка находилась с марта по ноябрь. Подобный перевод, по словам члена пятого созыва Общественной наблюдательной комиссии Екатерины Калугиной, не говорит об отказе от планов обменять ее на гражданина РФ Виктора Бута.

Она подчеркнула, что таким образом Грайнер начала отбывать срок в колонии. Это значит, что апелляция адвокатов баскетболистки не прошла. В скором времени, считает Калугина, можно ожидать кассационную жалобу в Верховный суд. Правозащитница напомнила, что американского морпеха Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, когда тот уже пребывал в колонии.

"Есть и такой нюанс, что срок пребывания в СИЗО засчитывается как день за полтора, соответственно, он получается короче. А в колонии, куда этапировали Грайнер, идет день за день", – объяснила Калугина в разговоре с "Газетой.ру".

В феврале спортсменку задержали в московском аэропорту Шереметьево. После досмотра ее вещей у Грайнер нашли электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло, которое в РФ считается наркотиком.

4 августа суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в совершении преступлений по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта" и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".

25 октября Мособлсуд признал приговор законным. Сама баскетболистка участвовала в заседании по видеосвязи. Ее адвокаты просили оправдания в связи с многочисленными нарушениями в суде первой инстанции.

9 ноября от адвоката Грайнер Марии Благоволиной поступила информация, что спортсменку отправили из следственного изолятора в колонию.



Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!